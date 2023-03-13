Складчиковъ Александръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1901
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Складчикова Федосья Павлова
Рождение ребёнка
02.01.1913
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Складчикова Федосья Павлова
Рождение ребёнка
17.05.1915
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Складчикова Федосья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно