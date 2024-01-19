Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Курагина (Власова) Людмила Яковлевна
Курагина (Власова) Людмила Яковлевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.1962
Пол
Женский
Отец
Власов Яков Федорович
1935 г.р.
Мать
Власова (Надымова) Галина Петровна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1962
Отец:
Власов Яков Федорович
Мать:
Власова Галина Петровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия