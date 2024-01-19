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Курагина (Власова) Людмила Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1962

Отец: Власов Яков Федорович

Мать: Власова Галина Петровна

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