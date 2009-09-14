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Богданов Виктор Степанович

Место рождения

Хилок, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

15.11.1934

Дата смерти

14.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1934

Отец: не указан

Мать: Богданова Мария

Хилок, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.10.1957

Дочь: Пензина Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Богданова Анисья Петровна

Рождение ребёнка
02.05.1959

Дочь: Глебова Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Богданова Анисья Петровна

Рождение ребёнка
10.11.1969

Сын: Богданов Александр Викторович

Мать ребёнка: Богданова Анисья Петровна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Смерть
14.09.2009
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