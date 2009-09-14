Богданов Виктор Степанович
Место рождения
Дата рождения15.11.1934
Дата смерти14.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1934
Мать: Богданова Мария
Рождение ребёнка
07.10.1957
Дочь: Пензина Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Богданова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
02.05.1959
Дочь: Глебова Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Богданова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
10.11.1969
Сын: Богданов Александр Викторович
Мать ребёнка: Богданова Анисья Петровна
Свирск, Свирское, Иркутская область
Смерть
14.09.2009