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Куликов Василий Иванович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Иван Федорович

Мать: Агафья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Куликов Фома Васильевич

Мать ребёнка: Куликова Ирина Афанасьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Куликов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Куликова Ирина Афанасьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Куликов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Куликова Ирина Афанасьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Ирина Афанасьевна

Смерть
До 1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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