Куликов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Иван Федорович
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Куликова Ирина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Куликов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Куликова Ирина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Куликов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Куликова Ирина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850