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Щеткин Давыд Фёдорович

Место рождения

Шапочки, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Щеткин Фёдор Фёдорович

Мать: не указана

Шапочки, Пермский округ, Уральская область
Бракосочетание
15.02.1815 ст.

Жена: Щеткина (Коняева) Дарья Степановна

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
23. 15 февраля 1815 г. в селе Ильинском поженились деревни Шапочкиной крестьянин Давыд Федоров Щеткин, деревни Заступовой крестьянина Стефана Миронова Коняева с дочерью девкой Дарьей; оба первым брако... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Щеткин Яков Давыдович

Мать ребёнка: Щеткина (Коняева) Дарья Степановна

Шапочки, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
02.10.1816 ст.

Дочь: Щеткина Харитина Давыдовна

Мать ребёнка: Щеткина (Коняева) Дарья Степановна

Шапочки, Пермский округ, Уральская область
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1816 г. / Раздел "О родившихся", №67. С. 240 об.
Рождение ребёнка
01.08.1825 ст.

Дочь: Щеткина Евдокия Давидовна

Мать ребёнка: Щеткина (Коняева) Дарья Степановна

Шапочки, Пермский округ, Уральская область
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1825 г. / Раздел "О родившихся", №114. С. 735 об.
Рождение ребёнка
16.08.1827 ст.

Дочь: Щеткина Васса Давыдовна

Мать ребёнка: Щеткина (Коняева) Дарья Степановна

Шапочки, Пермский округ, Уральская область
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1827 г. / Раздел "О родившихся", №124. С. 205.
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Щеткин Алексей Давидов

Мать ребёнка: Щеткина (Коняева) Дарья Степановна

Шапочки, Пермский округ, Уральская область
Смерть
После 1834

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