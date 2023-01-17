Коротцева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1972
Рождение ребёнка
12.06.1974
Дочь: Коротцева Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Коротцев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
11.04.1977
Дочь: Коротцева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Коротцев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
07.07.1988
Сын: Коротцев Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Коротцев Владимир Николаевич
Место жительства
2021