Коротцева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротцева Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1972

Муж: Коротцев Владимир Николаевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.06.1974

Дочь: Коротцева Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Коротцев Владимир Николаевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.04.1977

Дочь: Коротцева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Коротцев Владимир Николаевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.07.1988

Сын: Коротцев Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Коротцев Владимир Николаевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
2021
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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