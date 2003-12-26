Денисова (Мусихина) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Мусихина) Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1941

Дата смерти

26.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1941

Отец: Мусихин Павел Петрович

Мать: Малкова Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
18.05.?

Сын: Денисов Николай Станиславович

Отец ребёнка: Денисов Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Станислав

Рождение ребёнка
06.07.1975

Дочь: Денисова Ольга Станиславовна

Отец ребёнка: Денисов Станислав

Смерть
26.12.2003

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