Денисова (Мусихина) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1941
Дата смерти26.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1941
Отец: Мусихин Павел Петрович
Рождение ребёнка
18.05.?
Сын: Денисов Николай Станиславович
Отец ребёнка: Денисов Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисов Станислав
Рождение ребёнка
06.07.1975
Дочь: Денисова Ольга Станиславовна
Отец ребёнка: Денисов Станислав
Смерть
26.12.2003