Саморукова Федосья Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саморукова Федосья Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саморуков Иван Петров

Отец ребёнка: Саморуков Петр Иванов

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саморукова Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Саморуков Петр Иванов

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саморукова Марфа Петрова

Отец ребёнка: Саморуков Петр Иванов

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саморуков Никифор Петров

Отец ребёнка: Саморуков Петр Иванов

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саморуков Петр Иванов

Смерть
Неизвестно
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