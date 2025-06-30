Страйкова (Жданова) Марья Семёновна 1878 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Страйкова (Жданова) Марья Семёновна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1878 ст., Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Страйков Роман Степанович24.07.1881 ст. г.р.
Дети
Страйкова Параскева Романовна21.10.1901 ст. г.р.
Страйков Михаил Романович01.11.1903 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
09.01.1900 ст.

Муж: Страйков Роман Степанович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Невеста указана в браке как Дочь колледжского регистратора

Рождение ребёнка
21.10.1901 ст.

Дочь: Страйкова Параскева Романовна

Отец ребёнка: Страйков Роман Степанович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.

Сын: Страйков Михаил Романович

Отец ребёнка: Страйков Роман Степанович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
19.07.1906 ст.

Дочь: (Стройкова) Анна Романовна

Отец ребёнка: Страйков Роман Степанович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1919

Сын: Страйков Николай Романович

Отец ребёнка: Страйков Роман Степанович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1922

Сын: Страйков Александр Романович

Отец ребёнка: Страйков Роман Степанович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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