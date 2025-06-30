Страйкова (Жданова) Марья Семёновна
женский, родилась 1878 ст., Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Страйков Роман Степанович24.07.1881 ст. г.р.
Дети
Страйкова Параскева Романовна21.10.1901 ст. г.р.
Страйков Михаил Романович01.11.1903 ст. г.р.Показать еще 3
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Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1901 ст.
Дочь: Страйкова Параскева Романовна
Отец ребёнка: Страйков Роман Степанович
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.
Сын: Страйков Михаил Романович
Отец ребёнка: Страйков Роман Степанович
Рождение ребёнка
19.07.1906 ст.
Дочь: (Стройкова) Анна Романовна
Отец ребёнка: Страйков Роман Степанович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Страйков Николай Романович
Отец ребёнка: Страйков Роман Степанович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Страйков Александр Романович
Отец ребёнка: Страйков Роман Степанович
Смерть
Неизвестно