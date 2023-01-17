Пичужкина Ефросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужкина Ефросинья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.07.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1914

Дочь: Кочнева Диана Яковлевна

Отец ребёнка: Пичужкин Яков Кузьмич

Тамбовская обл. Алгасовский р-. село Альдия
Рождение ребёнка
08.03.1922

Сын: Пичужкин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Пичужкин Яков Кузьмич

Тамбовская обл. Алгасовский р-н. село Альдия
Смерть
27.07.1959
Москва, город федерального значения Москва
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