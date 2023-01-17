Пичужкина Ефросинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.07.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1914
Дочь: Кочнева Диана Яковлевна
Отец ребёнка: Пичужкин Яков Кузьмич
Тамбовская обл. Алгасовский р-. село Альдия
Рождение ребёнка
08.03.1922
Сын: Пичужкин Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Пичужкин Яков Кузьмич
Тамбовская обл. Алгасовский р-н. село Альдия
Смерть
27.07.1959
Москва, город федерального значения Москва