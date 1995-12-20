Корнев Никита Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнев Никита Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1995

Отец: Корнев Евгений Анатольевич

Мать: Пильщикова Наталья Игоревна

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