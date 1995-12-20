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Корнев Никита Михайлович
Корнев Никита Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.12.1995
Пол
Мужской
Отец
Корнев Евгений Анатольевич
1974 г.р.
Мать
Пильщикова Наталья Игоревна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1995
Отец:
Корнев Евгений Анатольевич
Мать:
Пильщикова Наталья Игоревна
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