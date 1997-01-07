Люльков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люльков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

07.01.1997

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Люльков Пётр

Мать: Люлькова (Соловьёва) Пелагея Ивановна

или 1928?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Люлькова (Картамышева) Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Люлькова (Картамышева) Екатерина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
ветврач
Место жительства
Неизвестно
Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Место жительства
Неизвестно
Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Люлькова (Картамышева) Екатерина Андреевна

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Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Люлькова (Картамышева) Екатерина Андреевна

Смерть
07.01.1997
похоронен на Нальчинском кладбище Пятигорска

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