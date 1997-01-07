Люльков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти07.01.1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
или 1928?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ветврач
Место жительства
Неизвестно
Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Место жительства
Неизвестно
Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1950
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Рождение ребёнка
Около 1952
Смерть
07.01.1997
похоронен на Нальчинском кладбище Пятигорска