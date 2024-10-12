Никитченко Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1976
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1976
Ново-Абышево, Тогучинского района Новосибирской области.
Рождение ребёнка
10.08.1997
Сын: Никитченко Иван Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.2001
Дочь: Никитченко Алина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Ново-Абышево, Тогучинского района, Новосибирской области.