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Никитченко Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1976

Отец: Никитченко Александр Сергеевич

Мать: Никитченко (Лысикова) Татьяна

Ново-Абышево, Тогучинского района Новосибирской области.
Рождение ребёнка
10.08.1997

Сын: Никитченко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.11.2001

Дочь: Никитченко Алина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Ново-Абышево, Тогучинского района, Новосибирской области.

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