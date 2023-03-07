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Калинин Егор

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Место рождения

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Калинин Яков

Мать: ?

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Просковья

Мать ребёнка: Анна Михеевна/Михайловна

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Калинин Сергей (Сергий)

Мать ребёнка: Анна Михеевна/Михайловна

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Калинин Иван

Мать ребёнка: Анна Михеевна/Михайловна

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михеевна/Михайловна

Смерть
Неизвестно
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