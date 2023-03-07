Калинин Егор
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Калинин Яков
Мать: ?
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Просковья
Мать ребёнка: Анна Михеевна/Михайловна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Анна Михеевна/Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Калинин Иван
Мать ребёнка: Анна Михеевна/Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михеевна/Михайловна
Смерть
Неизвестно