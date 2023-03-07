Щетинин Сергей (Серешка) Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиПосле 1686
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Щетинин Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Щетинин Петр Сергеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Щетинин Иван Сергеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
стрелец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1686