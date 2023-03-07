Щетинин Сергей (Серешка) Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Сергей (Серешка) Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

После 1686

Пол

Мужской

Отец

До 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Щетинин Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Щетинин Петр Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Щетинин Василий Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Щетинин Иван Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Карсун, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
стрелец
Место жительства
Неизвестно
Карсун, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1686
Карсун, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
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