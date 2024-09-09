Без Фамилии Параскева Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти14.08.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.04.1869
Муж: Семен Ермилов
Рождение ребёнка
17.11.1875
Дочь: Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Семен Ермилов
Рождение ребёнка
11.02.1877
Дочь: Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Семен Ермилов
Рождение ребёнка
07.08.1884
Сын: Емелиан Семенов
Отец ребёнка: Семен Ермилов
Смерть
14.08.1905