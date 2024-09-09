Без Фамилии Параскева Осипова Около 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБез Фамилии Параскева Осипова

Без Фамилии Параскева Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

14.08.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.04.1869

Муж: Семен Ермилов

Рождение ребёнка
17.11.1875

Дочь: Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Семен Ермилов

Рождение ребёнка
11.02.1877

Дочь: Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Семен Ермилов

Рождение ребёнка
07.08.1884

Сын: Емелиан Семенов

Отец ребёнка: Семен Ермилов

Смерть
14.08.1905

Мы используем куки для улучшения работы сайта.