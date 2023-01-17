Архангельский Федор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельский Федор Сергеевич

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Место рождения

Алексин, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

18.01.1855

Дата смерти

29.07.1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексин, город Алексин, Тульская область
Место жительства
С 1879 по 1881
Песчаное, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1881 по 1884
Алексин, город Алексин, Тульская область
Место жительства
С 1884
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.07.1928
Тула, город Тула, Тульская область
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