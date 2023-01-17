Архангельский Федор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1855
Дата смерти29.07.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1879 по 1881
Песчаное, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1881 по 1884
Место жительства
С 1884
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.07.1928