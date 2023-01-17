Овчинников Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1978
Рождение ребёнка
19.07.2003
Дочь: Овчинникова Елизавета Евгениевна
Мать ребёнка: Овчинникова Марина Владимировна
Рождение ребёнка
13.08.2007
Дочь: Овчинникова Анастасия Евгениевна
Мать ребёнка: Овчинникова Марина Владимировна
Рождение ребёнка
09.05.2014
Дочь: Овчинникова Екатерина Евгениевна
Мать ребёнка: Овчинникова Марина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно