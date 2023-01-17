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Овчинников Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1978

Отец: Овчинников Николай Васильевич

Мать: Овчинникова Татьяна Аркадьевна

Рождение ребёнка
19.07.2003

Дочь: Овчинникова Елизавета Евгениевна

Мать ребёнка: Овчинникова Марина Владимировна

Баймак, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.2007

Дочь: Овчинникова Анастасия Евгениевна

Мать ребёнка: Овчинникова Марина Владимировна

Баймак, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.2014

Дочь: Овчинникова Екатерина Евгениевна

Мать ребёнка: Овчинникова Марина Владимировна

Баймак, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Марина Владимировна

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