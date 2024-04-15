Левченко (Демяненко) Анна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
15.12.1872 ст.
Павел Иванович Ковалев
Восприемник
18.08.1874 ст.
Юлиания Андреевна Демьяненко
Бракосочетание
04.07.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно