Левченко (Демяненко) Анна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Демяненко) Анна Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
15.12.1872 ст.
Хотень, Сумська область
Павел Иванович Ковалев
Восприемник
18.08.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Юлиания Андреевна Демьяненко
Бракосочетание
04.07.1876 ст.

Муж: Левченко Иван Андреевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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