Михайлова (Северинова) Ирина Александровна
женский, родилась 10.11.1983
ОтецСеверинов Александр Федорович20.07.1963 г.р.
МатьСеверинова (Комарова) Светлана Леонидовна19.04.1961 г.р.
Дети
Михайлов Роман Алексеевич23.02.2003 г.р.
Михайлова Елизавета Алексеевна22.12.2015 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1983
Рождение ребёнка
23.02.2003
Сын: Михайлов Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
22.12.2015
Дочь: Михайлова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Анатольевич