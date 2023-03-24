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Пешков Стефан Епифанович

Место рождения

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Пешков Епифан ?

Мать: Пешкова Прасковья Еврасиевна

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Пелагея Севостьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пешкова (Пешкова) Любовь Степановна

Мать ребёнка: Пешкова Пелагея Севостьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Пелагея Севостьяновна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Пешков Митрофан Степанович

Мать ребёнка: Пешкова Пелагея Севостьяновна

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Пешков Иван Стефанович

Мать ребёнка: Пешкова Пелагея Севостьяновна

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Пешков Николай Стефанович

Мать ребёнка: Пешкова Пелагея Севостьяновна

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
16.10.1915
Род войск: 5-й стрелковый полк Должность, специальность: стрелок -: Оставлен на поле боя Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15553228/ Должность/Звание: стрелок Воинская часть: 5-й ... Показать все
Военная служба
С 16.10.1915 по 20.10.1916
Род войск: 5-й стрелковый полк -: Пленение Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30995812/ Дата рождения: 1896 Воинская часть: 5-й стрелковый полк Дата события: 16.10.1915 - 20.10.1916 М... Показать все
Рождение ребёнка
1916

Сын: Пешков Степан Степанович

Мать ребёнка: Пешкова Пелагея Севостьяновна

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
С 17.02.1942 по 1943
Смерть
?.11.1943
Причина смерти: погиб в WW2

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