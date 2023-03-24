Пешков Стефан Епифанович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Пешков Епифан ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешкова Пелагея Севостьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пешкова (Пешкова) Любовь Степановна
Мать ребёнка: Пешкова Пелагея Севостьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Пешков Митрофан Степанович
Мать ребёнка: Пешкова Пелагея Севостьяновна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Пешкова Пелагея Севостьяновна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Пешков Николай Стефанович
Мать ребёнка: Пешкова Пелагея Севостьяновна
Военная служба
16.10.1915
Род войск: 5-й стрелковый полк Должность, специальность: стрелок -: Оставлен на поле боя Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15553228/ Должность/Звание: стрелок Воинская часть: 5-й ... Показать все
Военная служба
С 16.10.1915 по 20.10.1916
Род войск: 5-й стрелковый полк -: Пленение Источник: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30995812/ Дата рождения: 1896 Воинская часть: 5-й стрелковый полк Дата события: 16.10.1915 - 20.10.1916 М... Показать все
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Пешкова Пелагея Севостьяновна
Военная служба
С 17.02.1942 по 1943
Смерть
?.11.1943
Причина смерти: погиб в WW2