Горбунов (Юркина) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов (Юркина) Агрипина Ивановна

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

?.06.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1880

Отец: Юркин Иван

Мать: Юркина Акулина

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
09.01.1902

Муж: Горбунов Григорий Иванович

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.10.1902

Сын: Горбунов Евлампий Григорьевич

Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванович

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.10.1904

Сын: Горбунов Нестер Григорьевич

Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванович

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.09.1909

Дочь: Феодора Григорьевна

Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванович

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.02.1913

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванович

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.05.1915

Дочь: Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Горбунов Григорий Иванович

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
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