Голицын Давид Константинович
мужской, родился 06.01.1865, Москва, город федерального значения Москва
умер 17.02.1865, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГолицын Константин Фёдорович05.09.1818 г.р.
МатьГолицына (Бланшар Де Ла Бордерье) Мария1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1865
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.02.1865
Москва, город федерального значения Москва