Голицын Давид Константинович 06.01.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Давид Константинович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.01.1865, Москва, город федерального значения Москва

умер 17.02.1865, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Голицын Константин Фёдорович05.09.1818 г.р.
Мать
Голицына (Бланшар Де Ла Бордерье) Мария1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1865

Отец: Голицын Константин Фёдорович

Мать: Голицына (Бланшар Де Ла Бордерье) Мария

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
17.02.1865
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: Ваганьковское кладбище

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