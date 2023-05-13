Пелагея Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Еремеевна
Отец ребёнка: Еремей Федулович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Еремеевна
Отец ребёнка: Еремей Федулович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Федосья Еремеевна
Отец ребёнка: Еремей Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимья Еремеевна
Отец ребёнка: Еремей Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Еремеевич
Отец ребёнка: Еремей Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Еремеевич
Отец ребёнка: Еремей Федулович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремей Федулович
Смерть
Неизвестно