Пелагея Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Еремеевна

Отец ребёнка: Еремей Федулович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Еремеевна

Отец ребёнка: Еремей Федулович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Федосья Еремеевна

Отец ребёнка: Еремей Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимья Еремеевна

Отец ребёнка: Еремей Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Еремеевич

Отец ребёнка: Еремей Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Еремеевич

Отец ребёнка: Еремей Федулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремей Федулович

Смерть
Неизвестно
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