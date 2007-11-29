Дедков Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения01.04.1924
Дата смерти29.11.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941 по 1942
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Место жительства
С 1947 по 1983
Место жительства
С 1983 по 1986
Кабул, Афганистан
Место жительства
С 1986 по 2007
Смерть
29.11.2007