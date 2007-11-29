Дедков Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедков Алексей Петрович

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Место рождения

Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

01.04.1924

Дата смерти

29.11.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
С 1941 по 1942
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Место жительства
С 1947 по 1983
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1983 по 1986
Кабул, Афганистан
Место жительства
С 1986 по 2007
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.11.2007
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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