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- Иван Демидович

Место рождения

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

После 1872 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 22.04.1858 ст.

Жена: - Анна Никитична

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.01.1872 ст.

Дочь: - Ксения Ивановна

Мать ребёнка: - Анна Никитична

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.119-120 (Рождение №-7ж)
Смерть
После 1872 ст.
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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