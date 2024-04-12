- Иван Демидович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смертиПосле 1872 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Бракосочетание
До 22.04.1858 ст.
Жена: - Анна Никитична
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.01.1872 ст.
Дочь: - Ксения Ивановна
Мать ребёнка: - Анна Никитична
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.119-120 (Рождение №-7ж)
Смерть
После 1872 ст.