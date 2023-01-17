Шемякин Энгельс Анфиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шемякин Анфиноген
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шемякина Анна
Подгородье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно