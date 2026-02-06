Францеллитти (Бабарович) Паола
женский, родилась 05.11.1895, Триест
умерла 03.03.1965
МатьБабарович (Лукас Сарнелли) Анна Мария22.05.1862 г.р.
ОтецБабарович Рикардо1850 г.р.
Супруги
Францеллитти Джузеппе07.08.1897 г.р.
Дети
Чима (Францеллитти) Фернанда20.01.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1928
Дочь: Чима (Францеллитти) Фернанда
Отец ребёнка: Францеллитти Джузеппе
город Сеззе, Латина, Лацио, Королевство Италия
Смерть
03.03.1965