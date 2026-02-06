Францеллитти (Бабарович) Паола 05.11.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Францеллитти (Бабарович) Паола

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.11.1895, Триест

умерла 03.03.1965

Мать
Бабарович (Лукас Сарнелли) Анна Мария22.05.1862 г.р.
Отец
Бабарович Рикардо1850 г.р.
Супруги
Францеллитти Джузеппе07.08.1897 г.р.
Дети
Чима (Францеллитти) Фернанда20.01.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1895

Отец: Бабарович Рикардо

Мать: Бабарович (Лукас Сарнелли) Анна Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Францеллитти Джузеппе

Рождение ребёнка
20.01.1928

Дочь: Чима (Францеллитти) Фернанда

Отец ребёнка: Францеллитти Джузеппе

город Сеззе, Латина, Лацио, Королевство Италия

Смерть
03.03.1965

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