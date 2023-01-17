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Воронина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Воронин Серафим Федорович

Отец ребёнка: Воронин Федор

Завражье, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Воронина Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Воронин Федор

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Касатухина Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Воронин Федор

Юрьевск, кировская обл
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Воронин Иван Федорович

Отец ребёнка: Воронин Федор

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Воронина Августина Федоровна

Отец ребёнка: Воронин Федор

Рождение ребёнка
1921

Сын: Воронин Александр Федорович

Отец ребёнка: Воронин Федор

Место жительства
Около 1943
Старый Янгизит, республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Федор

Было 25 детей, выжило 7. Одного ребенка отдали в семью, вроде Марию
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Воронин Федор

Место жительства
Неизвестно
Юрьевск, Кировская область
так записано, когда и сколько неизвестно
Смерть
Около 1943
Старый Янгизит, Республика Башкортостан
В 70 лет пошла из посёлка старый янгизит в березовку, к подруге, за 50км, через неделю умерла.
Похороны
Около 1943
Старый Янгизит, Республика Башкортостан
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