Воронина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Воронин Серафим Федорович
Отец ребёнка: Воронин Федор
Завражье, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Воронина Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Воронин Федор
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Касатухина Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Воронин Федор
Юрьевск, кировская обл
Рождение ребёнка
Около 1911
Отец ребёнка: Воронин Федор
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Воронина Августина Федоровна
Отец ребёнка: Воронин Федор
Рождение ребёнка
1921
Сын: Воронин Александр Федорович
Отец ребёнка: Воронин Федор
Место жительства
Около 1943
Старый Янгизит, республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Федор
Было 25 детей, выжило 7. Одного ребенка отдали в семью, вроде Марию
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Воронин Федор
Место жительства
Неизвестно
Юрьевск, Кировская область
так записано, когда и сколько неизвестно
Смерть
Около 1943
Старый Янгизит, Республика Башкортостан
В 70 лет пошла из посёлка старый янгизит в березовку, к подруге, за 50км, через неделю умерла.
Похороны
Около 1943
Старый Янгизит, Республика Башкортостан