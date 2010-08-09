Чернова (Барабанова) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.05.1935
Дата смерти09.08.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1950 по 2010
Смерть
09.08.2010