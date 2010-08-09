Чернова (Барабанова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Барабанова) Нина Михайловна

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Место рождения

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

16.05.1935

Дата смерти

09.08.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1950 по 2010
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.08.2010
Москва, город федерального значения Москва
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