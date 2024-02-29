Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти05.01.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.10.1865
Рождение ребёнка
19.09.1869
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Пономарев Александр Карпович
Рождение ребёнка
10.02.1880
Сын: Пономарев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Пономарев Александр Карпович
Рождение ребёнка
01.02.1882
Сын: Пономарев Василий Александрович
Отец ребёнка: Пономарев Александр Карпович
Рождение ребёнка
24.02.1883
Сын: Пономарев Александр Александрович
Отец ребёнка: Пономарев Александр Карпович
Рождение ребёнка
05.03.1884
Дочь: Соболева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Пономарев Александр Карпович
Рождение ребёнка
11.09.1886
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Пономарев Александр Карпович
Рождение ребёнка
18.04.1888
Сын: Пономарев Василий Александрович
Отец ребёнка: Пономарев Александр Карпович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.01.1900