Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Плотникова) Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

05.01.1900

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1865

Муж: Пономарев Александр Карпович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1869

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Пономарев Александр Карпович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.02.1880

Сын: Пономарев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Пономарев Александр Карпович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1882

Сын: Пономарев Василий Александрович

Отец ребёнка: Пономарев Александр Карпович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.02.1883

Сын: Пономарев Александр Александрович

Отец ребёнка: Пономарев Александр Карпович

Рождение ребёнка
05.03.1884

Дочь: Соболева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Пономарев Александр Карпович

Рождение ребёнка
11.09.1886

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Пономарев Александр Карпович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1888

Сын: Пономарев Василий Александрович

Отец ребёнка: Пономарев Александр Карпович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
05.01.1900
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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