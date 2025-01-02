Апаев Алексей
мужской, родился 1949, Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
умер 2007, Россия, Владимирская область, г. Владимир
ОтецАпаев Борис10.09.1921 г.р.
Мать(Семенова) Антонина1922 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Апаев Борис
Мать: (Семенова) Антонина
Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2007
Россия, Владимирская область, г. Владимир
Похороны
Неизвестно
Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область