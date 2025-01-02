Апаев Алексей 1949 — найти родственников по фамилии на Familio

Апаев Алексей

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился 1949, Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

умер 2007, Россия, Владимирская область, г. Владимир

Отец
Апаев Борис10.09.1921 г.р.
Мать
(Семенова) Антонина1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Апаев Борис

Мать: (Семенова) Антонина

Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2007
Россия, Владимирская область, г. Владимир

Причина смерти: Болезнь

Похороны
Неизвестно
Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

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