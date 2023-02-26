Габдельзалил Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдельзалил Ибрагимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1833

Дочь: Хайрельнися Абдельзалилова

Мать ребёнка: Алтын Биккиняева

Развод
10.11.1833

Жена: Алтын Биккиняева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтын Биккиняева

Смерть
Неизвестно
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