Габдельзалил Ибрагимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1833
Дочь: Хайрельнися Абдельзалилова
Мать ребёнка: Алтын Биккиняева
Развод
10.11.1833
Жена: Алтын Биккиняева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алтын Биккиняева
Смерть
Неизвестно