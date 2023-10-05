Поликарпова (Красуская) Алла Олеговна
Место рожденияг. Москва
Дата рождения05.10.1947
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1947
г. Москва
Рождение ребёнка
30.01.1970
Сын: Поликарпов Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Поликарпов Анатолий Анатольевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.02.1980
Дочь: Поликарпова Виктория (Вита) Анатольевна
Отец ребёнка: Поликарпов Анатолий Анатольевич
г. Москва