Поликарпова (Красуская) Алла Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпова (Красуская) Алла Олеговна

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Место рождения

г. Москва

Дата рождения

05.10.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1947

Отец: Красуский Олег Александрович

Мать: Красуская Полина (кр. Прасковья) Григорьевна

г. Москва
Рождение ребёнка
30.01.1970

Сын: Поликарпов Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Поликарпов Анатолий Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.02.1980

Дочь: Поликарпова Виктория (Вита) Анатольевна

Отец ребёнка: Поликарпов Анатолий Анатольевич

г. Москва
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