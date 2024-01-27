Clark Isreal Justus
Место рожденияFarmington, Davis County, Utah Territory, USA
Дата рождения26.06.1856
Дата смерти17.03.1875
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1856
Отец: Clark Israel Justus
Мать: Clark Louisa
Farmington, Davis County, Utah Territory, USA
Смерть
17.03.1875
Logan, Cache, Utah Territory, United States
Похороны
19.03.1875
Logan, Cache, Utah Territory, United States