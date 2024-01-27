Clark Isreal Justus — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Clark Isreal Justus

Место рождения

Farmington, Davis County, Utah Territory, USA

Дата рождения

26.06.1856

Дата смерти

17.03.1875

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1856

Отец: Clark Israel Justus

Мать: Clark Louisa

Farmington, Davis County, Utah Territory, USA
Смерть
17.03.1875
Logan, Cache, Utah Territory, United States
Похороны
19.03.1875
Logan, Cache, Utah Territory, United States
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