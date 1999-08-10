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Гельдт Александр Андреевич

Место рождения

Розовка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

16.08.1921

Дата смерти

10.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1921

Отец: Гельдт Андреас (Гейнрих)

Мать: Рябцева Екатерина

Розовка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.05.1951

Сын: Гельдт Владимир Александрович

Мать ребёнка: Гельдт (Гертер) Луиза Карловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Шайхутдинова (Гельдт) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Гельдт (Гертер) Луиза Карловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Гельдт Александр Александрович

Мать ребёнка: Гельдт (Гертер) Луиза Карловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.07.1956

Дочь: Малая (Гельдт) Анна Александровна

Мать ребёнка: Гельдт (Гертер) Луиза Карловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
10.08.1999

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