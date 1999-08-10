Гельдт Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1921
Дата смерти10.08.1999
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1921
Отец: Гельдт Андреас (Гейнрих)
Мать: Рябцева Екатерина
Рождение ребёнка
08.05.1951
Сын: Гельдт Владимир Александрович
Мать ребёнка: Гельдт (Гертер) Луиза Карловна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Шайхутдинова (Гельдт) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Гельдт (Гертер) Луиза Карловна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Гельдт Александр Александрович
Мать ребёнка: Гельдт (Гертер) Луиза Карловна
Рождение ребёнка
07.07.1956
Дочь: Малая (Гельдт) Анна Александровна
Мать ребёнка: Гельдт (Гертер) Луиза Карловна
Смерть
10.08.1999