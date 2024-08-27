Максимова Евгения
Место рождения
Дата рождения1827 ст.
Дата смерти14.08.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: Егоров Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Ларион
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ларионова Антонина
Отец ребёнка: Григорьев Ларион
Рождение ребёнка
14.08.1865 ст.
Дочь: Ларионова Вера
Отец ребёнка: Григорьев Ларион
Рождение ребёнка
1866 ст.
Дочь: Ларионова Устина
Отец ребёнка: Григорьев Ларион
Рождение ребёнка
1867 ст.
Дочь: Ларионова Екатерина
Отец ребёнка: Григорьев Ларион
Рождение ребёнка
1871 ст.
Сын: Ларионов Яков
Отец ребёнка: Григорьев Ларион
Смерть
14.08.1887 ст.