Максимова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Евгения

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

14.08.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: Егоров Максим

Мать: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Ларион

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ларионова Антонина

Отец ребёнка: Григорьев Ларион

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.08.1865 ст.

Дочь: Ларионова Вера

Отец ребёнка: Григорьев Ларион

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1866 ст.

Дочь: Ларионова Устина

Отец ребёнка: Григорьев Ларион

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1867 ст.

Дочь: Ларионова Екатерина

Отец ребёнка: Григорьев Ларион

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Ларионов Яков

Отец ребёнка: Григорьев Ларион

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
14.08.1887 ст.

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