Стенищева (Бурмакина) Феодосия Моисеевна 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стенищева (Бурмакина) Феодосия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

20.01.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Место
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Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1926

Сын: Стенищев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Стенищев Владимир Семенович

Рязанская обл., Путятинский р-н, с. Макеево
Рождение ребёнка
16.06.1936

Дочь: Стенищева Вера Владимировна

Отец ребёнка: Стенищев Владимир Семенович

Смерть
20.01.1991

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