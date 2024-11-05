Стенищева (Бурмакина) Феодосия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти20.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1926
Сын: Стенищев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Стенищев Владимир Семенович
Рязанская обл., Путятинский р-н, с. Макеево
Рождение ребёнка
16.06.1936
Дочь: Стенищева Вера Владимировна
Отец ребёнка: Стенищев Владимир Семенович
Смерть
20.01.1991