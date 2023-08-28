Погонщиков Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погонщиков Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 25.01.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Погонщиков Иван Козьмич (Кузьмич)

Мать ребёнка: Погонщикова Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Погонщиков Василий Кузьмич (Козьмич)

Мать ребёнка: Погонщикова Устинья Ивановна

Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погонщикова Устинья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Смерть
До 25.01.1913 ст.
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