Погонщиков Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 25.01.1913 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Погонщиков Иван Козьмич (Кузьмич)
Мать ребёнка: Погонщикова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1894 ст.
Сын: Погонщиков Василий Кузьмич (Козьмич)
Мать ребёнка: Погонщикова Устинья Ивановна
Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новгородская губ.,Белозерский уезд,с.Надпорожье
Смерть
До 25.01.1913 ст.