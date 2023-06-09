Jürist (Jürvetson) Georg Johann
Место рождения
Дата рождения12.04.1885 ст.
Дата смерти18.06.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1918
Россия
Работа или профессия
С 1918 по 1924
директор реального училища
Место жительства
С 1918 по 1944
Эстония
Бракосочетание
30.04.1922
Жена: Jürist (Hints) Hilda
Рождение ребёнка
19.03.1923
Дочь: Saaremaa (Jürist) Maie-Lia
Мать ребёнка: Jürist (Hints) Hilda
Работа или профессия
С 1924 по 1928
судебный следователь
Рождение ребёнка
1925
Сын: Jürist Hillar-Johan
Мать ребёнка: Jürist (Hints) Hilda
Работа или профессия
С 1928 по 1939
Хаапсалу, Haapsalu linn, Lääne maakond
судебный следователь
Рождение ребёнка
08.03.1928
Сын: Jürist Henn-Peeter
Мать ребёнка: Jürist (Hints) Hilda
Смена фамилии
1935
Jürist← Jürvetson
Работа или профессия
С 1939 по 1940
судебный следователь
Работа или профессия
С 1941 по 1942
учитель немецкого языка
Работа или профессия
С 1942 по 1944
судебный следователь
Эмиграция
1944
из Эстонии в Германия
Место жительства
1944
Германия
Место жительства
1952
Швеция
Место жительства
С 1952 по 1967
Австралия
Смерть
18.06.1967
Brisbane, Austraalia (Австралия)