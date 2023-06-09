Jürist (Jürvetson) Georg Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jürist (Jürvetson) Georg Johann

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Место рождения

Мартна, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Дата рождения

12.04.1885 ст.

Дата смерти

18.06.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартна, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Место жительства
До 1918
Россия
Работа или профессия
С 1918 по 1924
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
директор реального училища
Место жительства
С 1918 по 1944
Эстония
Бракосочетание
30.04.1922

Жена: Jürist (Hints) Hilda

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
19.03.1923

Дочь: Saaremaa (Jürist) Maie-Lia

Мать ребёнка: Jürist (Hints) Hilda

Работа или профессия
С 1924 по 1928
судебный следователь
Рождение ребёнка
1925

Сын: Jürist Hillar-Johan

Мать ребёнка: Jürist (Hints) Hilda

Работа или профессия
С 1928 по 1939
Хаапсалу, Haapsalu linn, Lääne maakond
судебный следователь
Рождение ребёнка
08.03.1928

Сын: Jürist Henn-Peeter

Мать ребёнка: Jürist (Hints) Hilda

Смена фамилии
1935
Jürist← Jürvetson
Работа или профессия
С 1939 по 1940
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
судебный следователь
Работа или профессия
С 1941 по 1942
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
учитель немецкого языка
Работа или профессия
С 1942 по 1944
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
судебный следователь
Эмиграция
1944
из Эстонии в Германия
Место жительства
1944
Германия
Место жительства
1952
Швеция
Место жительства
С 1952 по 1967
Австралия
Смерть
18.06.1967
Brisbane, Austraalia (Австралия)

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