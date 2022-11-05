Соколов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1969

Сын: Соколов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
13.08.1981

Сын: Соколов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
28.03.?

Дочь: Соколова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Соколова Валентина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Валентина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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