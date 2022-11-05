Соколов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1969
Мать ребёнка: Соколова Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
13.08.1981
Сын: Соколов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Соколова Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
28.03.?
Дочь: Соколова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Соколова Валентина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно