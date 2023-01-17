- Настасья Терентьевна
Место рожденияпоч. Михаила Шишкина (Истобенскй оброчный стан, Спасская волость)
Дата рожденияВычислено 1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Михаила Шишкина (Истобенскй оброчный стан, Спасская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.
Дочь: Помаскина Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Помаскин Ефим Васильевич
Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно