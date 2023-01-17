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- Настасья Терентьевна

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Место рождения

поч. Михаила Шишкина (Истобенскй оброчный стан, Спасская волость)

Дата рождения

Вычислено 1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Михаила Шишкина (Истобенскй оброчный стан, Спасская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.

Дочь: Помаскина Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Помаскин Ефим Васильевич

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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