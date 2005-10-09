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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1909

Дата смерти

09.10.2005

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1909

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
09.10.2005
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