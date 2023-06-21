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Põld (Küla) Liso

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1842 г.р.
1845 г.р.
1850 г.р.
1853 г.р.

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1842

Дочь: Kuik (Põld) Ingel

Отец ребёнка: Põld Siim

Татерма, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
10.09.1845

Сын: Põld Mihkel

Отец ребёнка: Põld Siim

Татерма, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
01.01.1850

Дочь: Sööl (Põld) Aet

Отец ребёнка: Põld Siim

Татерма, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
13.09.1853

Дочь: (Põld) Lena

Отец ребёнка: Põld Siim

Татерма, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
Неизвестно

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