Põld (Küla) Liso
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1842
Дочь: Kuik (Põld) Ingel
Отец ребёнка: Põld Siim
Рождение ребёнка
10.09.1845
Сын: Põld Mihkel
Отец ребёнка: Põld Siim
Рождение ребёнка
01.01.1850
Дочь: Sööl (Põld) Aet
Отец ребёнка: Põld Siim
Рождение ребёнка
13.09.1853
Дочь: (Põld) Lena
Отец ребёнка: Põld Siim
Смерть
Неизвестно