Ставцев Андрей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения28.08.1910
Дата смерти13.05.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1910
Рождение ребёнка
14.11.1930
Дочь: Нина Андреевна
Мать ребёнка: Ставцева Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Ставцева Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
04.07.1945
Сын: Ставцев Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Ставцева Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
04.09.1947
Сын: Ставцев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Ставцева Наталья Трофимовна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.09.1954
Сын: Ставцев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Ставцева Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
13.02.1963
Мать ребёнка: Ставцева Наталья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1982