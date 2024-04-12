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Ставцев Андрей Фёдорович

Место рождения

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

28.08.1910

Дата смерти

13.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.11.1930

Дочь: Нина Андреевна

Мать ребёнка: Ставцева Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ставцев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ставцева Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
04.07.1945

Сын: Ставцев Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Ставцева Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
04.09.1947

Сын: Ставцев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Ставцева Наталья Трофимовна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.09.1954

Сын: Ставцев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ставцева Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
13.02.1963

Сын: Ставцев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Ставцева Наталья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ставцева Наталья Трофимовна

Смерть
13.05.1982
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