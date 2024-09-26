Катасонова (Смирнова) Марфа Васильевна
Место рожденияТурция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно