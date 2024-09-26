Катасонова (Смирнова) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катасонова (Смирнова) Марфа Васильевна

Место рождения

Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Смирнов Василий Павлович

Мать: Смирнова (Самарина) Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катасонов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катасонов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катасонов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катасонов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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