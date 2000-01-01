Головизнин Леонтий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Головизнин Емельян Сименович
Мать: Головизнина Домна
Рождение ребёнка
09.07.1844
Сын: Головизнин Гаврила Леонтиевич
Мать ребёнка: Головизнина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Головизнин Калиник Леонтиевич
Мать ребёнка: Головизнина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Головизнина Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно