Головизнин Леонтий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнин Леонтий Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Головизнин Емельян Сименович

Мать: Головизнина Домна

Рождение ребёнка
09.07.1844

Сын: Головизнин Гаврила Леонтиевич

Мать ребёнка: Головизнина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Головизнин Калиник Леонтиевич

Мать ребёнка: Головизнина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Головизнина Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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