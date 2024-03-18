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Попов Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Попов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Тит Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Карп Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Попов Филат Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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