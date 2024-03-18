Попов Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Попов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689
Мать ребёнка: не указана
Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно