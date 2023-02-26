Александра Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Прохоров Афанасий Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Петров
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Прасковья Трифонова
Отец ребёнка: Трифон Петров
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Матрена Трифонова
Отец ребёнка: Трифон Петров
Смерть
Неизвестно