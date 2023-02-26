Александра Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Фролова

Александра Фролова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Прохоров Афанасий Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Прасковья Трифонова

Отец ребёнка: Трифон Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Матрена Трифонова

Отец ребёнка: Трифон Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close