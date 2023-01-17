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Григорий Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Яков Иванов

Мать: Анна Игнатова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья Григорьева

Мать ребёнка: Агафья Филипова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Агафья Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Филипова

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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