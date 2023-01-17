Григорий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Яков Иванов
Мать: Анна Игнатова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья Григорьева
Мать ребёнка: Агафья Филипова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Агафья Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Филипова
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно